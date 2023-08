Recordtransfer Tasos Douvikas afgerond: Utrecht-aanvaller voor 12 miljoen euro naar Celta de Vigo

Douvikas speelde sinds het seizoen 2021/2022 voor FC Utrecht, dat hem overnam van Volos NFC. De Griekse aanvaller had op dat moment enkele seizoenen ervaring opgedaan in de hoogste divisie van Griekenland en werd aan het einde van zijn debuutseizoen in die competitie, in 2017/2018, uitgeroepen tot Beste Jonge Speler.

In zijn eerste jaargang bij FC Utrecht kwam Douvikas tot 10 goals in 37 officiële duels. Dat aantal overtrof hij ruimschoots in het seizoen 2022/2023, waarin hij 22 keer trefzeker was in 38 partijen. Douvikas schreef bovendien geschiedenis door samen met toenmalig PSV’er Xavi Simons topscorer van de Eredivisie te worden. De Griek is de eerste speler van FC Utrecht die daarin ooit is geslaagd. Niet alleen pakte de Griek de bijbehorende Willy van der Kuijlen Trofee, ook won hij de David di Tommaso Trofeey, de publieksprijs voor beste speler van het seizoen bij FC Utrecht.

,,De ontwikkeling die Tasos in Utrecht heeft doorgemaakt, is enorm. We zagen hem de afgelopen jaren elke maand beter worden. Zijn prestaties spreken voor zich en onderschrijven de groei die hij bij FC Utrecht heeft doorgemaakt”, zegt Technisch Directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. ,,Als eerste FC Utrecht-speler ooit werd hij topscorer van de Eredivisie; een prestatie die zorgde voor veel interesse voor hem. Uiteindelijk hebben we met Celta de Vigo een akkoord bereikt over de transfersom die is gemoeid bij de overgang van Tasos, die nu nogmaals de boeken ingaat: als duurste FC Utrecht-speler ooit. Sportief gezien is het vertrek van Tasos uiteraard een aderlating, maar voor de financiële gezondheid van de club is het een heel belangrijke en waardevolle transactie.”