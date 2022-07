Bondscoach Parsons hoopt op snelle rentree klachtenvrije Groenen en Miedema

„Met Jackie gaat het ook goed. Ik zie het gewoon voor me hoe ze sprintjes trekt door haar kamer. Vivianne en Jackie zijn allebei klachtenvrij. Het is nu wachten op een negatieve test. Dat was vandaag nog niet aan de orde helaas, anders waren ze hier vanavond wel geweest.”

Groenen en Miedema worden donderdag opnieuw onderworpen aan een coronatest. Groenen voetbalt in het nabijgelegen Manchester voor ManUtd en zit haar isolatie in eigen huis uit. Ze is al langere tijd aan de betere hand en heeft ook al op het trainingsveld gestaan. Ze volgde daar een individueel programma. Miedema voelde zich dinsdag niet fris, maar was woensdag dusdanig opgeknapt dat ze een eveneens weer wat fysieke arbeid kon verrichten. De KNVB wil geen officiële mededelingen doen en zwijgt over de exacte situatie van het tweetal.

Jackie Groenen. Ⓒ AFP

Zondag werkt Oranje in Sheffield tegen Zwitserland haar derde groepsduel af. Na de zege op Portugal ligt de weg naar de kwartfinale open. Niet alleen voor het eigen gevoel is het voor de Leeuwinnen fijn om als eerste in de poule te eindigen, ook met het oog op de mogelijke tegenstander in de eerste ronde van de knock-outfase kan de koppositie een groot voordeel zijn.

De nummer twee van groep C treft de winnaar van groep D. Nummer drie van de wereld Frankrijk, dat zijn eerste EK-duel met maar liefst 5-1 won, staat er in die poule momenteel het best voor. Italië, IJsland en België strijden in principe om de tweede plaats en zijn op papier makkelijkere tegenstanders.

Groenen werd tegen Portugal vervangen door Damaris Egurrola, die een goede indruk achterliet en zelfs scoorde. De plaats van Miedema werd ingenomen door Lineth Beerensteyn.