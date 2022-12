Premium Het beste van De Telegraaf

Supertalent in achtste finale tegen Polen langs meetlat van Messi en Ronaldo Het beste moet nog komen voor hemelbestormer Mbappé

Door Robin Jongmans

De superster van Frankrijk tijdens een training op het WK. Ⓒ ANP/HH

Kylian Mbappé (23) zal zondag (aanvang 16.00 uur) in de achtste finale van het WK tegen Polen opnieuw zijn status als mondiale superster willen bevestigen. Eenieder die zich de laatste jaren aandient als hemelbestormer, zal langs de meetlat worden gelegd bij Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, het tweetal dat de laatste ruim vijftien jaar een nieuwe standaard heeft gesteld om tot de allergrootsten ter wereld te behoren. Hoe ver is de Franse vedette op zijn leeftijd? Hij is en route. Sterker nog: cijfermatig is hij beter dan beiden op dezelfde leeftijd.