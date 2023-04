Premium Het beste van De Telegraaf

Extra Tijd Met Lorena Wiebes: ’Ik heb er een hekel aan als mensen nep zijn’

Door Roy Schriemer Kopieer naar clipboard

Lorena Wiebes: „Achterop mijn arm staan mijn twee honden afgebeeld, Benji en Bayka.” Ⓒ René Bouwman.

Ze is de snelste vrouw van het wielerpeloton en in het dagelijks leven is Lorena Wiebes niet op haar mondje gevallen. Zondag hoopt ze met haar ploeg SD Worx de Ronde van Vlaanderen te winnen, en in het spoor van teamgenotes Lotte Kopecky en Demi Vollering te blijven. In ’EXTRA TIJD MET’, de lifestyle-rubriek van Telesport, doet ze een paar verrassende ontboezemingen.