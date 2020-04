Sport Kort: Enschede Marathon schuift door naar 2021

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Waterpolo: Van Belkum stopt en wordt coach waterpolosters ZVL

17.50 uur: Iefke van Belkum is voor het komende seizoen aangesteld als trainer van de waterpolosters van ZVL-1886 Tetteroo. Ze beëindigt daarmee meteen haar loopbaan als speelster. De olympisch kampioene van Peking 2008 volgt de 67-jarige Jacob Spijker op, die een rol in de jeugdopleiding van de Leidse club krijgt.

De olympische titel was voor Van Belkum niet de enige prijs. Ze is onder meer ook tweevoudig winnaar van de LEN Trophy, het Grieks landskampioenschap (2011 Olympiacos) en de Russische beker (2012 Sjturm). Ze werd ook uitgeroepen tot beste speelster van de Amerikaanse, de Griekse, de Russische en Nederlandse competities. In 2009 werd ze gekozen tot beste speelster van Europa.

In 2013 stopte Van Belkum als international en keerde ze terug naar ZVL uit Leiden. Haar rentree resulteerde direct in de eerste landstitel voor de club. Die prijzenkast werd de afgelopen jaren verder aangevuld met nog een landskampioenschap (2016), vijf nationale bekers en drie supercups.

Van Belkum: „Ik heb vooral heel veel zin in deze nieuwe uitdaging met de gemotiveerde en jonge ploeg van ZVL-1886. Mijn carrière als speelster is vanwege het onderbreken van het huidige seizoen wat abrupt gestopt, maar ik kan terugkijken op heel veel mooie jaren. Ik hoefde daarom niet lang te twijfelen over de vraag van de club. Laten we hopen dat we straks allemaal weer gezond en vol energie van start kunnen met een nieuw seizoen.”

Atletiek: Enschede Marathon schuift door naar 2021

17.48 uur: De marathon van Enschede zal dit jaar niet meer op een nieuwe datum in het najaar worden gehouden. De organisatie heeft ervoor gekozen om zich volledig te gaan richten op de volgende editie op 18 april 2021. Het hardloopevenement in Twente zou dit jaar op 19 april plaatsvinden, maar moest door de uitbraak van het coronavirus worden uitgesteld.

„De afgelopen weken hebben we onderzocht of het evenement naar later dit jaar kon worden verplaatst”, zegt Sandra Melief, directeur van Enschede Marathon. „De conclusie was, zeker gezien de overvolle marathonkalender in de herfst, dat we ons het beste kunnen gaan richten op de editie op 18 april 2021.”

De deelnemers die zich al hadden ingeschreven voor de editie van dit jaar kunnen volgend jaar kosteloos meedoen aan de Enschede Marathon.

Basketbal: Basketbalcoach Braal vertrekt bij Donar

17.26 uur: Coach Erik Braal vertrekt bij basketbalclub Donar. Dat hebben de partijen in goed overleg besloten. Braal was vijf jaar coach van Donar en groeide uit tot de succesvolste coach van de club ooit.

Met Braal werd Donar landskampioen in 2016, 2017 en 2018 en won het in 2017 en 2018 de nationale beker. Ook werd twee keer de Supercup gewonnen, in 2016 en 2018. Een ander hoogtepunt was het bereiken van de halve finale van de FIBA Europe Cup in 2018.

Voetbal: Competitie in Burundi stilgelegd vanwege verkiezingen

14.00 uur: Zoals op bijna heel de wereld is ook de voetbalcompetitie van Burundi stilgelegd. De reden is echter niet het coronavirus, maar de verkiezingen op 20 mei in het Afrikaanse land. Diverse stadions in Burundi moeten beschikbaar zijn om de komende weken bijeenkomsten uit de verkiezingscampagne te huisvesten. De nationale bond gaat de speelkalender daarom aanpassen.

Burundi behoort tot de paar landen ter wereld waar de afgelopen weken nog werd gevoetbald. Voor zo ver bekend rolt verder alleen in Wit-Rusland, Nicaragua en Tadzjikistan ook de bal. De competitie van Taiwan werd afgelopen weekend weer opgestart, binnenkort volgt ook Turkmenistan.

De voetbalcompetitie van Burundi loopt al op z’n einde. Er staan nog drie speelrondes op het programma. De bond gaat een nieuw programma maken voor de resterende wedstrijden. Het is de bedoeling dat de competitie eind mei is afgerond.

Vooralsnog zijn in Burundi officieel pas vijf mensen besmet geraakt met het coronavirus. Eén daarvan is er overleden. Bij alle bezoekers aan de voetbalstadions werd afgelopen weekeinde de temperatuur opgemeten, ook bij de spelers en arbiters. Iedereen moest bij binnenkomst z’n handen wassen.

Motorsport: Opnieuw races WK Superbike uitgesteld

13.50 uur: Net als de motorcoureurs in de WK wegrace ondervinden ook hun collega’s in de Superbike-klasse de gevolgen van het coronavirus. Opnieuw zijn twee wedstrijden uitgesteld terwijl een raceweekend in het Italiaanse Imola definitief is geschrapt.

Rechtenhouder Dorna en motorsportbond FIM hebben wedstrijden in het Spaanse Aragón (22-24 mei) en het Italiaanse Rimini (12-14 juni) verplaatst naar respectievelijk augustus en november.

Na de openingsraces in het Australische Phillip Island is er door de coureurs, onder wie de Nederlander Michael van der Mark, niet meer gereden. De eerste wedstrijd die op de kalender staat, is begin juli op het circuit van het Engelse Donington Park. De eerder verschoven races op het TT-circuit van Assen staan vooralsnog gepland voor 21-23 augustus.