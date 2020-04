Sport Kort: Voetbalcompetitie in Burundi stilgelegd vanwege verkiezingen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Competitie in Burundi stilgelegd vanwege verkiezingen

14.00 uur: Zoals op bijna heel de wereld is ook de voetbalcompetitie van Burundi stilgelegd. De reden is echter niet het coronavirus, maar de verkiezingen op 20 mei in het Afrikaanse land. Diverse stadions in Burundi moeten beschikbaar zijn om de komende weken bijeenkomsten uit de verkiezingscampagne te huisvesten. De nationale bond gaat de speelkalender daarom aanpassen.

Burundi behoort tot de paar landen ter wereld waar de afgelopen weken nog werd gevoetbald. Voor zo ver bekend rolt verder alleen in Wit-Rusland, Nicaragua en Tadzjikistan ook de bal. De competitie van Taiwan werd afgelopen weekend weer opgestart, binnenkort volgt ook Turkmenistan.

De voetbalcompetitie van Burundi loopt al op z'n einde. Er staan nog drie speelrondes op het programma. De bond gaat een nieuw programma maken voor de resterende wedstrijden. Het is de bedoeling dat de competitie eind mei is afgerond.

Vooralsnog zijn in Burundi officieel pas vijf mensen besmet geraakt met het coronavirus. Eén daarvan is er overleden. Bij alle bezoekers aan de voetbalstadions werd afgelopen weekeinde de temperatuur opgemeten, ook bij de spelers en arbiters. Iedereen moest bij binnenkomst z'n handen wassen.

Motorsport: Opnieuw races WK Superbike uitgesteld

13.50 uur: Net als de motorcoureurs in de WK wegrace ondervinden ook hun collega's in de Superbike-klasse de gevolgen van het coronavirus. Opnieuw zijn twee wedstrijden uitgesteld terwijl een raceweekend in het Italiaanse Imola definitief is geschrapt.

Rechtenhouder Dorna en motorsportbond FIM hebben wedstrijden in het Spaanse Aragón (22-24 mei) en het Italiaanse Rimini (12-14 juni) verplaatst naar respectievelijk augustus en november.

Na de openingsraces in het Australische Phillip Island is er door de coureurs, onder wie de Nederlander Michael van der Mark, niet meer gereden. De eerste wedstrijd die op de kalender staat, is begin juli op het circuit van het Engelse Donington Park. De eerder verschoven races op het TT-circuit van Assen staan vooralsnog gepland voor 21-23 augustus.