‘Kok’ Regian Eersel verdedigt One-titel met succes en strijkt 50.000 euro op

In oktober vorig jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar, toen met als inzet de inaugurele titel. Eersel won destijds op punten. Nu schakelde hij Klimnee in de vierde ronde uit met een leverstoot.

Tekst gaat verder onder de tweet.

,,Hij was goed voorbereid en sterker dan de vorige keer. Hij deed me pijn met zijn trappen, maar niemand kan mij in een titelgevecht over vijf ronden bijbenen. Conditioneel ben ik altijd sterker”, reageerde The Immortal op zijn overwinning.

De 28-jarige Eersel is niet alleen muay thai-kampioen binnen het Aziatische One Championship, een multi-disciplinaire organisatie. Ook is hij als kickbokser, inmiddels negen keer op een rij succesvol bij zijn huidige werkgever, de beste in het lichtgewicht.

Lekkere bonus

Eersel, in het dagelijks leven ook part-time kok in een kinderdagverblijf, strijkt met zijn overwinning een bonus van een kleine 50.000 euro op. ,,One is mijn favoriete organisatie”, sloot Eersel zijn interview in de ring gevat en met een veelzeggende lach af.