Hiddink spart met Van Nistelrooy

Hiddink was de eerste maanden van 2020 weer enkele dagen per week te vinden tussen de Eindhovense bossen. Niet meer in trainingspak, casual gekleed. Af en toe aan de zijlijn. Bij de NOS gaf hij zondagavond aan jaloers te zijn op Dick Advocaat en de energie die zijn leeftijdgenoot nog brengt bij Feyenoord. Zag je Hiddink op het trainingsveld van PSV, dan zag je vaak dezelfde bevlogenheid wanneer het gras eenmaal weer onder zijn voeten kietelde. Wanneer hij een speler bij zich riep, was hij druk gebarend bezig en zat hij weer in de rol van trainer. Maar Hiddink zegt zichzelf nu even in de wachtkamer te zetten.

Alles even on hold

„Voor nu is het zo dat we afgelopen week het seizoen met de spelers en de staf hebben afgesloten, dus ook wat mij betreft zit het er dan op”, zegt Hiddink. „We hebben nog niet gepraat over de voortgang, ik wil niemand voor de voeten lopen en maak eerst pas op de plaats richting de nieuwe mensen. Zij moeten eerst hun eigen weg vinden, zich inwerken. Dus wat mijn persoon betreft, staat alles nu even on hold.”

Hiddink wil zichzelf alleen inschakelen waar nodig geacht. Het staat buiten kijf dat hij nog altijd veel voor PSV kan betekenen. Of het nou voor de jeugdopleiding is, de scouting of de begeleiding van beginnend trainer Ruud van Nistelrooy (komend seizoen bij PSV onder 18). De twee kruisten elkaar niet eerder als (bonds)coach en speler van het Nederlands elftal of PSV, maar doen dat nu wel.

Klankbord

Van Nistelrooy volgt in alle rust zijn eigen route richting een hoofdtrainerschap en staat nog een jaar voor het hoogste jeugdelftal van PSV (voorheen Onder 19, maar door de invoering van de Onder 21-competitie is dat nu Onder 18). Hiddink stapte in januari in als klankbord en blijft dat in ieder geval graag voor de mensen die dat op prijs stellen.

„Ik heb geregeld contact met Ruud, dat blijft”, zegt Hiddink. „En als mensen met mij willen sparren, spelers bijvoorbeeld, dan kan dat altijd. Links en rechts ben je vaak met mensen bezig. Dan loop ik even naar de andere kant (op De Herdgang spreekt men van de prof- en academiekant, red.).”