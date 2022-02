Novak Djokovic komt binnenkort met ’zijn visie’ op heisa rond visum

De tennisvedette beloofde donderdag, tijdens een ontmoeting met de Servische president Aleksandar Vucic, dat hij binnen een week tot tien dagen zijn versie van de feiten zal geven.

„Ik vraag jullie om geduld te hebben. In de volgende zeven tot tien dagen richt ik mij tot de media met meer uitleg en zal ik, zeg maar, mijn versie van het verhaal geven over alles wat er gebeurd is in Australië.”

Dank voor steun

Djokovic bedankte verder het Servische staatshoofd en zijn supporters voor de steun tijdens de juridische procedure die hij voerde om in Australië te kunnen blijven. Na een saga die tien dagen duurde, kreeg de niet-gevaccineerde Djokovic uiteindelijk nul op het rekest en moest hij het land verlaten.

Daardoor kon de nummer 1 van de wereld zijn titel ’down under’ niet verdedigen. De overwinning in Melbourne was voor Rafael Nadal, die zo zijn 21e grandslam won, een record en één meer dan Djokovic en Roger Federer.

Novak Djokovic met de Servische president Aleksandar Vucic Ⓒ ANP/HH

Lovende woorden

Djokovic: „U plaatste zich internationaal gezien in een moeilijke politieke positie. Dat zal ik onthouden.”

Vucic sprak op zijn beurt lovende woorden over de tennisser. „Hij was bereid niet alleen voor zichzelf te vechten, maar ook voor zijn land.” Ook toen Djokovic in een quarantainehotel in onzekerheid zat na het intrekken van zijn visum voor Australië, liet de president al vaak zijn steun voor Djokovic horen.