Max Verstappen sportief: ’Ook dit hoort bij racen’

Max Verstappen en Charles Leclerc na afloop van de kwalificatie. Ⓒ AFP

MONTE CARLO - Hij was op weg naar zijn eerste pole position in Monaco. Totdat Max Verstappen, rijdend in de beroemde tunnel, tot zijn ontsteltenis twee woorden van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase te horen kreeg: ’rode vlag’. Al was de frustratie bij de Limburger na afloop van de kwalificatie snel gezakt.