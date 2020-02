Spits Bas Dost terug bij Eintracht Frankfurt

De Nederlandse spits, die eind vorige maand vanwege maag- en darmklachten zelfs even naar het ziekenhuis moest, traint de hele week al weer mee en kan vrijdag tegen Borussia Dortmund in actie komen. Trainer Adi Hütter wilde niet zeggen of Dost direct weer in de basis start.

De spits kwam op 25 januari in de gewonnen competitiewedstrijd tegen RB Leipzig (2-0) voor het laatst in actie. Dost miste drie duels van zijn club, waarin Frankfurt ongeslagen bleef. De ploeg van Hütter versloeg Leipzig vorige week ook in het bekertoernooi (3-1). Eintracht Frankfurt staat in de Bundesliga op de negende plaats, Borussia Dortmund heeft na de nederlaag vorige week bij Bayer Leverkusen (4-3) 4 punten achterstand op koploper Bayern München.