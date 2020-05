Voormalig wielrenster Eva Mottet (25) overleden

Mottet maakte in 2010 vanuit de atletiekwereld de overstap naar het wielrennen en maakte al snel naam, met name als specialist tegen de klok.

In augustus 2012 op het EK tijdrijden in het Nederlandse Goes eindigde ze als vierde plaats. Tijdens het WK in Valkenburg in datzelfde jaar, liet ze in de tijdrit een zesde plaats noteren.

Een paar dagen later, in de wegwedstrijd, ging het echter link mis. Mottet kwam zwaar ten val en moest met een op het oog oppervlakkige blessure naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Later kwamen er echter complicaties aan het licht, waarna de Française nooit meer haar oude niveau haalde. Ze stopte met wielrennen, maar bleef als masseuse wel actief in het peloton.

Vader Charly Mottet was een van de beste Franse renners van zijn generatie. Zo werd hij in 1986 tweede op het WK achter Moreno Argentin. Een jaar later werd hij vierde in de Tour de France, een prestatie die hij in 1991 nog eens zou overdoen. Tussendoor was hij in 1990 tweede geëindigd in de Giro en won hij in 1988 de Ronde van Lombardije.