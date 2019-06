Zure avond voor Neres & co

In de tweede helft werden treffers van invaller Gabriel Jesus (buitenspelsituatie) en Philippe Coutinho (hands Roberto van Firmino) terecht geannuleerd na inmening van de VAR. In de eerste helft ging een doelpunt van Firmino ook al niet door, omdat de speler van Liverpool een overtreding beging. Ajacied David Neres kreeg een prima kans om te scoren, maar joeg de bal naast. Hij werd in de 72e minuut gewisseld.

„Lang leve de VAR”, zei Rafael Dudamel, bondscoach van Venezuela. „We speelden een geweldige wedstrijd tegen een team dat bestaat uit heel goede voetballers. Dit is een historisch resultaat voor ons.”

Brazilië staat aan kop in Groep A. Het thuisland boekte in het eerste duel een 3-0 zege op Bolivia. De Bolivianen gingen in het treffen opnieuw onderuit. Deze keer bleek Peru te sterk: 3-1. De Peruvianen hebben net als Brazilië vier punten. Venezuela speelde voor de tweede keer gelijk.