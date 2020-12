Phil Taylor heeft WK-tip voor Michael van Gerwen: ’Maar die vertel ik niet’

Taylor (60) won zestien wereldtitels en stopte in 2018, dus hij weet enigszins waar hij over praat. Mighty Mike jaagt op zijn vierde WK-eindzege in Alexandra Palace, zeker nadat hij onlangs de titel op de Players Championship Final pakte. Toch ziet Taylor dat de Nederlander het soms moeilijk heeft.

„Hij heeft zijn pijlen eerst aangepast. toen is ’ie weer teruggegaan naar zijn oude, maar je ziet flardes van de oude Van Gerwen. De ene pot speelt hij briljant, de volgende verliest hij dan vervolgens weer”, zegt hij in de The Darts Show Podcast.

Echte test

Taylor zegt dat dit alles te maken heeft met de druk van het presteren. „Ik weet hoe hij zich voelt en ook hoe hij het kan oplossen. Maar dat ga ik hem niet zeggen. Dit is voor hem een echte test.”

Het familieleven eist wellicht zijn tol bij Van Gerwen, meent The Power. „Een jonge vent met twee kinderen en een vrouw thuis die hij nauwelijks ziet, dus de druk zal er zijn. Er breken bovendien andere spelers door, Van Gerwen wordt wat ouder en ook het vele reizen eist z’n tol. Je moet honderd procent fit en erbij zijn, zeker op het WK.”

Elf Nederlandse darters nemen vanaf dinsdag 15 december deel aan het WK darts, waar Peter Wright zijn titel verdedigt. Het wereldkampioenschap wordt afgewerkt in Alexandra Palace, waar ook weer publiek welkom is. Zo worden bij zowel de middag- als avondsessie maximaal duizend toeschouwers toegelaten. Dat gebeurt vanwege de coronamaatregelen onder strikte voorwaarden. Zo zijn alleen fans uit bepaalde gebieden uit Groot-Brittannië welkom.