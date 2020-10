Vincenzo Nibali staat voor Giro-start stil bij maffiamoord op volksheld

Vincenzo Nibali heeft zijn zinnen gezet op een derde eindzege in de Giro d’Italia. Ⓒ Foto ANP/HH

CAPACI - Een Grande Partenza op Sicilië is altijd iets speciaals, vooral met de deelname van Vincenzo Nibali die geboren is op het Italiaanse eiland. Tijdens de openingstijdrit van 103e Giro d’Italia zullen zaterdag de emoties hoog oplopen bij de 35-jarige thuisfavoriet voor de eindzege wanneer hij de snelweg richting Capaci passeert. In dit vissersdorpje werd 28 jaar geleden een van de meest gruwelijke moordaanslagen ooit gepleegd door de Italiaanse maffia.