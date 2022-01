Robin Haase en Tim van Rijthoven door in kwalificatietoernooi Australian Open

Haase, die is afgezakt naar de 229e plaats op de wereldranglijst, had 1 uur en 47 minuten nodig om Martin te verslaan. De 34-jarige Nederlander won de eerste set overtuigend met 6-0, maar verloor de tweede met 6-4. In de derde en beslissende set kwam Haase met 5-0 voor, maar liet hij zijn tegenstander tot 5-5 terugkomen. Hij herpakte zich en wist met winst in de volgende twee games alsnog de set met 7-5 en daarmee de partij te winnen.

In de tweede ronde van de kwalificaties treft Haase de Kazach Michail Koekoesjkin. De 24-jarige Van Rijthoven, nummer 258 van de wereld, gaat het opnemen tegen de als achtste geplaatste Yannick Hanfmann uit Duitsland.

Drie overwinningen geven recht op een plek in het hoofdtoernooi, dat op maandag 17 januari begint. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst rechtstreeks toegelaten.

Dinsdag komen in de kwalificaties Jesper de Jong, Lesley Pattinama-Kerkhove, Arianne Hartono, Indy de Vroome en Richèl Hogenkamp in actie in Melbourne.