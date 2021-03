Georginio Wijnaldum nog steeds gelukkig bij Liverpool: ’Op zich geen reden om weg te gaan’

„Op zich is er geen reden om weg te gaan”, zei Wijnaldum. „Ik ben blij met de spelers, de trainers, de club en de fans. Het is ook geen beslissing die je zomaar in een dag neemt. Er zijn heel veel factoren die meespelen. Bijvoorbeeld dat er nog onderhandelingen moeten worden gevoerd. Eerlijk gezegd is dit ook niet wat mij het meeste bezighoudt. Het gaat niet goed met Liverpool de laatste weken, dat is iets wat we samen eerst moeten zien te veranderen. We moeten weer gaan winnen.”

Liverpool is in de Premier League bezig aan een desastreuze serie, onder meer met zes nederlagen in eigen huis op rij. Wijnaldum: „Ik denk dat iedereen aan ons kan zien dat dit ons bijzonder hard heeft geraakt. Er is nog steeds veel vertrouwen in het elftal en in elkaar. Maar uiteraard wel minder dan het was. We weten belangrijke oorzaken, zoals de vele blessure en de besmettingen met het coronavirus die we hebben gehad. Er is een situatie ontstaan die we niet kennen. We zijn gewend wedstrijden en prijzen te winnen.”

Liverpool speelt de thuiswedstrijd tegen Leipzig vanwege de coronamaatregelen in Boedapest. Het eerste duel, ook in de Hongaarse hoofdstad, won de formatie van trainer Jürgen Klopp met 2-0. „Natuurlijk kan de Champions League ons seizoen nog redden”, zegt Wijnaldum. „Deze prijs heeft van het begin van het seizoen hoog op onze lijst gestaan. Maar er is een verschil tussen willen en kunnen. We weten allemaal dat het heel moeilijk gaat worden.”