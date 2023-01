In Café de Zon halen fans van het Tata Steel-schaaktoernooi ouderwets hun hart op

Tijdens het Tata Steel-toernooi wordt in het voorcafé van Café de Zon in Wijk aan Zee druk geschaakt. Ondertussen luisteren liefhebbers vanuit heel Nederland - en ver daarbuiten - in de grote zaal met grote interesse naar de messcherpe analyses van Internationaal Meester Robert Ris.

Ⓒ Foto’s Matty van Wijnbergen