Sven Nys in tranen na wereldtitel zoon Thibau Nys

„Het doet wat met een mens”, reageerde vader Nys bij de Belgische televisiezender Sporza, waarvoor hij tijdens het WK in het Zwitserse Dübenhofen als analist fungeert.

„Als je die snotneus in je handen pakt na de finish, dan is dat een speciaal moment. Ik zie hem nog rondcrossen met zijn kleine fietsje bij mijn eigen veldritten. Ik heb het er moeilijk mee. Het is heel emotioneel. Het gaat mij niet om de wereldtitel, maar wel om de omhelzing die je krijgt van je kind. Dat is warm.”