PSV begint tegen Midtjylland met Davy Pröpper, Marco van Ginkel op de bank

onze telesportredactie

Pröpper in basis, Van Ginkel op bank

Davy Pröpper begint dinsdag als basisspeler aan de uitwedstrijd van PSV tegen FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League. De middenvelder neemt de plek in van aanvoerder Marco van Ginkel, die op de reservebank zit. Van Ginkel krijgt vermoedelijk rust. PSV won de thuiswedstrijd vorige week met 3-0 en is dicht bij een plek in de play-offs.

De basisopstelling van PSV is verder op nog één plek gewijzigd in vergelijking met zaterdag, toen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 4-0 werd verslagen. Jordan Teze start als rechterverdediger in plaats van Philipp Mwene.

De wedstrijd tussen Midtjylland en PSV begint om 20.00 uur in Herning.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli en Max; Sangaré en Pröpper; Madueke, Götze en Gakpo; Zahavi.

Als PSV de tweeluik FC Midtjylland als winnaar afsluit strijdt het in de play-offs waarschijnlijk tegen Benfica om een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Portugese club won vorige week het uitduel met Spartak Moskou (2-0). Benfica trapt om 21:00 uur af.

PSV pakte het afgelopen weekeinde de eerste prijs van het seizoen, door Ajax te verslaan in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal.