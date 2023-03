Marokko houdt goede gevoel na WK vast en klopt Brazilië

Bondscoach Walid Regragui (m) bedanken de fans na het gewonnen oefenduel tegen Brazilië. Ⓒ AFP

Marokko heeft het goede gevoel na het WK in Qatar waarin het de halve finales haalde voortgezet. De Marokkanen klopten Brazilië in een oefeninterland met 2-1. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Marokko van de Goddelijke Kanaries weet te winnen.