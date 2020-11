Max Verstappen tweede in GP van Bahrein na horrorcrash Romain Grosjean

De megaklapper van Grosjean vlak na de start van de GP van Bahrein domineerde de racedag. De Fransman knalde na een touche met Daniil Kvyat in de vangrail. Zijn F1-wagen brak in tweeën en zelf wist hij gelukkig - en bij een wonder - uit de vuurzee te ontsnappen. De coureur van Haas lijkt aan de dood te zijn ontsnapt. De Halo lijkt heeft daarbij zijn leven te hebben gered.

De Haas van Romain Grosjean. Of wat er nog van over is. Ⓒ ANP/HH

Stroll op z’n kop

Bij de herstart, ruim een uur later, mocht Verstappen naast Hamilton op de eerste startrij beginnen, omdat hij in de eerste ronde Valtteri Bottas al voorbij was gegaan. Al snel was er opnieuw een incident, weer was het Kvyat die iemand aantikte: deze keer was Lance Stroll het slachtoffer. Hij lag met zijn Racing Point ondersteboven. De Rus Kvyat kreeg hier later een penalty van 10 seconden voor.

Weer dus een crash, maar geen brand gelukkig en de Canadees kon ook zelf ongedeerd uit zijn bolide stappen. Dit keer wapperde niet de rode vlag, maar was de inbreng van de safety car voldoende. Nadat de race werd vervolgd, lag Verstappen uiteraard weer achter de Mercedes van Hamilton. Maar erg tevreden was de Nederlander niet: „Mijn auto springt op en neer als een kangaroo!”, liet hij over de boardradio weten. Sergio Perez vond zichzelf op dat moment op een derde plek terug.

Lance Stroll krijgt een touche en gaat ondersteboven. Ⓒ ANP/HH

Trage stop

Beetje bij beetje liep Hamilton (op mediums) uit op Verstappen (hard). „We hebben niet dezelfde snelheid als Mercedes, laten we ons gewoon focussen op onze eigen balans”, aldus de Limburger over de boardradio.

Een trage stop van Verstappen bracht hem - nadat hij kort aan de leiding lag - wederom achter Hamilton. Daar zullen ze bij Red Bull wel van balen: het gat was op een gegeven moment 3,6 seconden met de Brit. En dat terwijl de stop volgens de engineers 4,5 seconde duurde. Op televisie was overigens 5,1 seconde te zien. Later maakte Verstappen nogmaals een pitstop, vooral om zijn snelste ronde en het extra punt veilig te stellen.

Driver of the Day

Na wat pitstops en een kleine stoelendans, reed Perez weer derde, met Albon (Red Bull) jagend op een podiumplek erachter. Of althans jagend, Perez reed steeds meer bij hem weg.

Maar in de 54e ronde verloor Perez zijn podiumplek, toen zijn Racing Point de geest eraan gaf. Ook bij hem kwamen de vlammen achter uit zijn bolide. Een safety car was hiervan wel het gevolg, voor de laatste paar rondes. Albon schoof op naar P3 en een podiumplek. Daarna veranderde er niets meer aan de uitslag.

Grosjean werd nog uitgeroepen tot Driver of the Day, niet meer dan terecht te noemen.