Lionel Messi bij MLS-debuut direct trefzeker, Ajax-target maakt indruk

Messi kwam net zoals Sergio Busquets pas na een uur binnen de lijnen. Op dat moment had Miami al de leiding genomen via Diego Gomez. In de 89e minuut maakte Messi aan alle onzekerheid een einde. Met een prachtig balletje vond hij Benjamin Cremaschi, die legde vervolgens weer breed, waarna de aanvaller niet meer kon missen.

Het waren belangrijke punten voor Miami, dat mede door de bekeravonturen een stuk minder wedstrijden heeft gespeeld dan de concurrenten. Toch staat de club momenteel slechts 27e van de 29.

Thiago Almada levert assist en doelpunt af

De Argentijn Thiago Almada, die op het verlanglijstje van Ajax staat, liet zaterdag voor Atlanta United zien waarom hij gewild is. Tegen Nashville SC (4-0) had hij zowel een goal (stiftje) als assist (na een knappe rush) in huis.