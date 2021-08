Organisatie steekt nek uit, Grand Prix in Zandvoort gaat definitief door

Het demissionaire kabinet maakt vrijdagavond bekend dat de Grand Prix op Circuit Zandvoort door mag gaan met twee derde van de bezettingsgraad. Dat komt naar verwachting neer op pakweg 70.000 bezoekers per dag. In de zogeheten businesscase heeft de organisatie evenwel altijd rekening gehouden met dagelijks ruim 100.000 fans om de boel financieel draaiende te houden, zonder landelijke overheidssteun.

Met nog drie weken te gaan heeft de leiding van de Dutch Grand Prix nu besloten om ’op eigen kracht’ door te gaan. Het beoogde megapodium, met tal van artiesten, zal worden geschrapt gezien de beperkingen vanwege de coronamaatregelen. Desalniettemin is er nog een tekort van miljoenen euro’s. Dat wordt nu gedicht dankzij het ondernemerslef van drie partijen: Circuit Zandvoort, sportmarketingbureau SportVibes en evenementenbureau TIG Sports. De zes sponsoren van het evenement zullen er overigens géén extra geld insteken, zoals onder meer titelsponsor Heineken eerder op de vrijdag al liet weten. Die vraag is er ook niet gekomen vanuit de Grand Prix-organisatie, onder leiding van directeur Robert van Overdijk.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk. Ⓒ HH/ANP

Het race-weekeinde vindt plaats op 3,4 en 5 september. Twee derde van de totale capaciteit mag worden gebruikt, omdat het gaat om een sportevenement met vaste zitplaatsen. Ook zullen toeschouwers een bewijs van vaccinatie, negatieve coronatest of herstelbewijs moeten kunnen overleggen. Dat is een week eerder tijdens de Grand Prix van België – met 75.000 toeschouwers per dag – bijvoorbeeld ook het geval.

Het ligt in de lijn der verwachting dat er ook nu geen sprake zal zijn van landelijke overheidssteun en Zandvoort geen aanspraak kan maken op de garantieregeling. Demissionair premier Mark Rutte zal daar naar normaal gesproken vrijdagavond tijdens een persconferentie dieper op ingaan. Bezitters van kaartjes voor de eerste Formule 1-race sinds 1985 in ons land worden uiterlijk op 18 augustus geïnformeerd of zij dit jaar aanwezig kunnen zijn. Supporters die teleurgesteld worden, krijgen de mogelijkheid om hun geld terug te vragen of hun toegangsbewijzen door te schuiven naar 2022.

Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, geeft een interview ten overstaan van lege tribunes. Ⓒ HH/ANP

„Voor mij is het glas twee derde vol”, aldus sportief directeur Jan Lammers. „We gaan het gewoon doen. De drie bedrijven achter de Dutch Grand Prix, Circuit Zandvoort, SportVibes en TIG Sports, hebben besloten te investeren in de toekomst van de F1 in Nederland. Het geloof in de ambitie om het grootste Ultimate Race Festival van de wereld te organiseren blijft voor de komende jaren het uiteindelijke doel. Dit jaar weliswaar in afgeslankte vorm, maar ondanks dat, zal de strijd om het wereldkampioenschap in een prachtige ambiance, in een Sea of Orange op de tribunes, worden gestreden.”