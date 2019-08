AZ heeft offensief goud in handen

Myron Boadu (l), Oussama Idrissi en Calvin Stengs (r) moeten AZ vanavond naar de play-offs loodsen. Ⓒ BSR/Soccrates

DEN HAAG - Om de play-offs van de Europa League te halen, zal AZ vanavond in de tijdelijke thuisbasis in Den Haag tegen FC Mariupol op jacht moeten naar goals na de 0-0 in Odessa. Met de piepjonge en zeer getalenteerde aanvalslinie Stengs-Boadu-Idrissi heeft de Alkmaarse club offensief goud in handen. Met name de chemie tussen linksbuiten Oussama Idrissi en spits Myron Boadu springt in het oog in de eerste weken van het seizoen.