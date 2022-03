De Ligt: ’Soms lastig om er keihard in te gaan bij Eriksen’

„Ik kreeg wel kippenvel toen hij het veld inkwam”, aldus Matthijs de Ligt, centrale verdediger van het Nederlands elftal, na de zege van 4-2. „Ik vond het soms ook even lastig er keihard in te gaan. Dat gevoel moet je natuurlijk uitzetten als voetballer, maar ja: je bent toch ook een beetje mens. We zijn allemaal erg blij dat hij weer terug is op dit niveau.”

Eriksen, die in juni tijdens het EK-duel met Finland een hartstilstand kreeg, kwam halverwege in de ploeg en scoorde vrijwel direct. „Ik wilde hem eigenlijk later pas inbrengen, maar we moesten wat doen”, zei de Deense bondscoach Kasper Hjulmand, die met zijn elftal halverwege tegen een achterstand van 3-1 aan keek. „Het was geweldig om te zien dat hij hier een warm welkom kreeg. Dat hij dan ook nog direct scoort. Het was een groot moment. Christian is terug.”