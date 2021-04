Ruim miljard euro op veld bij PSG-Manchester City

Voetbal

Chelsea-coach over blunder Werner: ’Helpt niet om nu te gaan huilen’

„Ik heb het gevoel dat we de eerste helft hadden moeten winnen en dat we deze wedstrijd misschien in het eerste half uur hadden kunnen beslissen toen we zo sterk speelden”, aldus Chelsea-coach Thomas Tuchel na het 1-1 gelijkspel bij Real Madrid in de strijd om de Champions League.