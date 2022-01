FC Emmen-verdediger Jeff Hardeveld openbaart relatie met vrouwelijke KNVB-official

’It’s official @jeffhardeveld’, schrijft Shukrula bij een van de foto’s waarop het duo samen straalt en kussend te zien is tijdens een tripje naar Rome. De nu 30-jarige Shukrula fluit al sinds het seizoen 2009/2010 wedstrijden voor de KNVB, is sinds 2017 FIFA-scheidsrechter en maakte in september 2020 haar entree als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie.

Ook dit seizoen is Shukrula geregeld actief als vierde official bij duels in de Keuken Kampioen Divisie. In het begin van het seizoen was ze onder meer present bij het duel tussen FC Emmen, de huidige club dus van haar vriend Hardeveld, en FC Eindhoven. Voor Hardeveld kende dat duel overigens geen happy end. FC Emmen verloor met 0-1 en Hardeveld werd in de slotfase met rood van het veld gestuurd...