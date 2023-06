Muchova kan Swiatek in zinderende finale niet van Roland Garros-titel afhouden

Een waanzinnige spanning was voelbaar aan het einde van de tweede set. Daar was dan de kans voor Muchova om de eerste set van dit jaar tegen Swiatek te pakken. Eerst bij 30-40. Muchova wist de zenuwen niet te bedwingen, dus deuce, maar ook daarna was het raak. Swiatek moest alles uit de kast halen om opnieuw op gelijke hoogte te komen. Dat lukte. En weer: het publiek ging op de banken staan toen Muchova zichzelf opnieuw aan de leiding bracht. Nu was het eindelijk zover. Ze snoepte van Swiatek haar eerste set van het toernooi af.

De 22-jarige Swiatek werd vooraf als duidelijke favoriet aangewezen. Ze won de drie vorige finales, in 2020 en 2022 op Roland Garros en in 2022 op de US Open. De nummer één van de wereld verloor dit jaar in Parijs nog geen set en ze stond slechts 23 games af.

Voor de 26-jarige Muchova was het haar eerste grandslamfinale. De mondiale nummer 43 was in de halve eindstrijd dicht bij uitschakeling. Ze overleefde tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka één wedstrijdpunt. Een finale tegen de nummer één lag daarna in het verschiet.

Niet voor een bijrol

In die eindstrijd toonde Muchova met een paar slimme balletjes meteen dat ze niet zo ver was gekomen voor een bijrol. Ze dwong Swiatek herhaaldelijk naar het net, om daarna toe te slaan. Maar de impact van het spel van de Tsjechische hield in de eerste set maar kort stand. Swiatek liet zich niet van de wijs brengen en trok het spel naar zich toe, 6-2.

Muchova probeerde zo nu en dan verrassend uit de hoek te komen, wat uiteindelijk effect had. In de tweede set kwam Muchova van 3-0 terug naar 3-3. Ze nam bij een 5-5 stand zelfs de leiding in de tweede set. De normaal zo rustig ogende Swiatek liet zich toch verleiden tot enkele dure fouten.

Na een 5-7 winst maakte Muchova ook indruk in de derde set. Maar Swiatek herstelde zich op tijd en pakte met 6-4 haar derde Roland Garros-titel.

Bekijk hier het matchpoint van Swiatek.

Opvolgster Justine Henin

Swiatek is de eerste tennisster sinds 2007 die erin is geslaagd haar titel op Roland Garros te prolongeren. Zestien jaar geleden lukte dat de Belgische Justine Henin.

De Tsjechische is de jongste speelster sinds Monica Seles in 1991 die haar tweede titel op een rij pakt op Roland Garros. 32 jaar geleden was Seles pas 17 jaar oud toen ze haar titel prolongeerde.