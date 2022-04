Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Dralend Ajax jaagt Erik ten Hag weg’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Ⓒ DE TELEGRAAF

Natuurlijk praat Erik ten Hag met Manchester United, met RB Leipzig en sinds afgelopen week eindelijk ook serieus met Ajax over een dienstverband in het seizoen 2022-2023. En hij heeft een officieel schriftelijk bod van de Engelse en Duitse club in zijn bezit.