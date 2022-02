LIVE Patrick Roest zet voorlopig snelste tijd neer op tien kilometer

Volg de 10 kilometer live via het olympisch match center.

Schema

Peter Michael - Graeme Fish

Michele Malfatti - PATRICK ROEST

Ryosuke Tsuchiya - Patrick Beckert (gevolgd door dweilpauze)

Alexander Roemjantsjev - JORRIT BERGSMA

Nils van der Poel - Davide Ghiotto

Ted-Jan Bloemen - Bart Swings

Patrick Roest won al zilver op de 5000 meter. Ⓒ ANP

Roest kwam vrijdag al in de tweede rit in actie. De winnaar van olympisch zilver op de 5000 meter op deze Spelen nam het op tegen Michele Malfatti, die normaal gesproken geen partij is voor de Nederlander. De start van Roest was echter zo voorzichtig, dat de Italiaan lang in de buurt kon blijven. Halverwege begon Roest te versnellen en dook hij met zijn rondetijden eindelijk richting de lage dertigers. Steeds vaker tikte hij ook de 29 aan. Uiteindelijk zette Roest - na een slotronde van 30,2 - met een tijd van 12.44,60 de voorlopig snelste tijd neer.

Wereldrecordhouder en topfavoriet Nils van der Poel komt na Bergsma het ijs op. Hij neemt het in de vijfde rit op tegen de Italiaan Davide Ghiotto. In de laatste van de zes ritten schaatst titelverdediger Ted-Jan Bloemen uit Canada tegen de Belg Bart Swings.

Patrick Roest en Nils van der Poel pakten zilver en goud op de vijf kilometer. Ⓒ HH/ANP

IJsrel

De aanloop richting de tien kilometer verliep rumoerig. Van der Poel uitte forse kritiek op de Nederlandse equipe vanwege het vermeend beïnvloeden van ijsmeester Mark Messer om goed ijs voor de Nederlandse schaatsers te krijgen.

De olympisch kampioen op de 5000 meter betitelde de lobby om de Canadees, die verantwoordelijk is voor de ijsvloer in de National Speed Skating Oval, te beïnvloeden als ’corruptie’. „Dit is een gruweldaad”, stelde hij.

Roest vond de beschuldigingen niet van veel respect getuigen. „Ik snapte de opmerkingen ook niet helemaal. Hij moet zelf weten wat hij in de media roept. Daar heb ik niet veel mee te maken. Het is allemaal niet zo erg als hij denkt dat het is. Deze ijsmeester weet heus wel wat hij doet. Je hoeft hem echt niet te vertellen hoe hij ijs moet maken. Daar heeft hij ons niet voor nodig.”

Medailles

Nederland won tot dusver zeven medailles in de schaatshal in Peking. Irene Schouten won twee keer goud: op de 3000 en 5000 meter. Ook Ireen Wüst en Kjeld Nuis (beiden 1500 meter) stonden op het hoogste schavot. Thomas Krol (1500 meter) en Roest (5 kilometer) sleepten zilver in de wacht. Antoinette de Jong hengelde brons binnen op de schaatsmijl.