Ook op 10 kilometer zilver voor Patrick Roest, Nils van der Poel in wereldrecord naar goud

Van der Poel kwam in de één na laatste rit in actie, na respectievelijk Roest en Bergsma. Opvallend was dat de 25-jarige Zweed zijn grote concurrent Roest vanaf het middenterrein aanmoedigde, zowel in woord als gebaar. Het leek eerst op psychologische oorlogsvoering, maar even later was Van der Poel ook buiten het zicht van Roest voor hem aan het klappen. De Scandinaviër is in bepaalde opzichten een ongrijpbaar fenomeen. Hoewel hij met Roest om de prijzen strijdt, zegt hij in interviews ook regelmatig dat de Nederlander een speciale plek in zijn hart heeft. De twee kennen elkaar al sinds hun tijdperk als junioren.

Van der Poel was aanvankelijk al de topfavoriet voor de olympische titel op de langste schaatsafstand in de Chinese hoofdstad. De markante verschijning uit Trollhättan is sinds vorig jaar immers ongenaakbaar op de lange afstanden. Hij werd wereldkampioen op beide disciplines en heeft ook de wereldrecords in handen.

Nils van der Poel was vrijdag een klasse apart. Ⓒ ANP

Vijf kilometer

In vrijwel alle recente races oogt hij oppermachtig en komt de concurrentie niet bij hem in de buurt, maar zondag bij de olympische vijf kilometer leek er toch een spoortje twijfel te bekennen bij Van der Poel. Roest legde hem het vuur na aan de schenen door een verdienstelijke tijd van 6.09,31 te noteren. De Zweedse sensatie moest daar in de slotrit onderdoor zien te kruipen en dat lukte hem uiteindelijk met een voorsprong van slechts 0,47 seconde. Daardoor bemachtigde hij zijn eerste gouden olympische medaille en waren voor Roest de druiven zuur.

De Nederlander moest genoegen nemen met het zilver, Bergsma eindigde op een teleurstellende vijfde plek (6.13,18). Roest sprak direct na afloop het doel uit om Van der Poel ook op de tien kilometer aan te vallen, hoewel het voor NvdP zijn beste afstand is.

Nils van der Poel (midden) en Patrick Roest (links) stonden ook na de 5 kilometer al met elkaar op het podium. Ⓒ EPA

IJsrel

Enkele dagen later liet Van der Poel zelf een bommetje ontploffen in het Oranje-kamp door hen te betichten van corruptie en het grootste schandaal in de geschiedenis van het schaatsen. Dit naar aanleiding van een interview met wetenschapper Sander van Ginkel op schaatsen.nl, waarin de Nederlander repte over het beïnvloeden van olympisch ijsmeester Mark Messer om zo de beste omstandigheden te kunnen creëren voor de topschaatsers uit ons land.

De uitspraken van Van Ginkel en Van der Poel resulteerden in een rel die de gemoederen in Peking twee dagen bezighield. Van der Poel bleek er weinig hinder van te ondervinden op het ijs, gezien zijn bizarre rit. Tijdens zijn race tegen Ghiotto liet hij er geen moment twijfel over bestaan wie de grote eindbaas is. Iedereen hield er rekening mee dat hij de titel zou gaan pakken, maar dat hij zijn missie met zóveel overmacht zou realiseren...

Patrick Roest won al zilver op de 5000 meter. Ⓒ ANP/HH

Parick Roest

Roest behoort eveneens al jarenlang tot de wereldtop, maar laat op de tien kilometer toch iets te vaak verstek gaan. Niet zelden deelt hij zijn rit niet goed in en blaast hij zichzelf voortijdig op. In Peking reed hij daarentegen wél verstandig, alleen was het bij lange na niet genoeg voor goud. „Met een rustig begin heb ik in het verleden mijn beste 10 kilometers gereden”, concludeerde Roest na afloop. „Al waren sommige rondjes iets te rustig. Ik moest echter even in mijn slag komen. Gelukkig kwamen die snellere rondjes later wel. Ik heb alles gegeven. Er zat voor mij niet meer in.”

De boerenzoon uit Lekkerkerk veroverde in zijn carrière onder meer drie wereldtitels allround en meerdere Europese titels, maar hij wacht nog altijd op zijn eerste gouden olympische medaille.

Jorrit Bergsma won acht jaar geleden in Sotsji goud op de 10 kilometer. Ⓒ ANP/HH

Jorrit Bergsma

Bergsma werd één keer olympisch kampioen. Acht jaar geleden liet hij in Sotsji de tien kilometer op zijn naam schrijven. De 35-jarige Fries heeft bovendien vijf wereldtitels veroverd, waaronder drie op de tien kilometer. Helaas voor beide Nederlanders blijkt Van der Poel op dit moment een maatje of drie te groot. De kersverse tweevoudig olympisch kampioen doorbreekt barrières.

Medailles

Nederland heeft nu acht medailles veroverd in de schaatshal in Peking. Irene Schouten won twee keer goud: op de 3000 en 5000 meter. Ook Ireen Wüst en Kjeld Nuis (beiden 1500 meter) stonden op het hoogste schavot. Thomas Krol (1500 meter) en Roest (5 en 10 kilometer) sleepten zilver in de wacht. Antoinette de Jong hengelde brons binnen op de schaatsmijl.