Marokko met twee voetballers uit Eredivisie naar Afrika Cup

Halilhodzic heeft een moeizame verhouding met Mazraoui en Ziyech. De 69-jarige Bosniër riep de twee geboren Nederlanders de laatste maanden vanwege „ontoelaatbaar gedrag” al niet meer op voor de nationale ploeg.

Het toernooi om de Afrika Cup vindt tussen 9 januari en 6 februari plaats in Kameroen. El Karouani en Aboukhlal moeten zich, net als onder anderen Sofyan Amrabat, na de kerstdagen melden in Marokko. Ze spelen met hun land in de groepsfase tegen Ghana, de Comoren en Gabon.

Souffian El Karouani van NEC. Ⓒ ProShots

„Als je jong bent, is het een van je dromen om voor je land uit te komen op grote toernooien”, zegt Aboukhlal. „En dat is de Afrika Cup natuurlijk voor Marokko. Ik ben hier heel blij mee.” De aanvaller, die bij AZ voornamelijk invaller is, debuteerde vorig jaar in de nationale ploeg en zat sindsdien vrijwel altijd bij de selectie. „Ik hoopte dus dat ik er nu ook bij zou zitten en dat is gelukkig gelukt.” El Karouani, de vaste linksback van NEC, debuteerde ruim twee maanden geleden in de nationale ploeg.

„Ik denk dat we heel ver kunnen komen”, zegt Aboukhlal. „We hebben in de kwalificatie voor het WK alles gewonnen. We maken veel goals en krijgen er weinig tegen. We hebben een goed team. Hopelijk kunnen we dat waarmaken op de Afrika Cup.”

Doelman André Onana van Ajax behoort tot de selectie van Kameroen voor het toernooi in eigen land. Vermoedelijk gaan Ibrahim Sangaré (PSV) en Sébastien Haller (Ajax) met Ivoorkust naar de Afrika Cup.