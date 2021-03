Trainingsstage Estavana Polman bij Oranje na zware blessure

Het Nederlands team start binnenkort de voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio met een trainingsstage en twee oefenduels in eigen land.

Polman liep in augustus vorig jaar een ernstige knieblessure op. Zonder Polman eindigde Oranje afgelopen december als zesde op het EK. Ze sluit voor het eerst weer aan bij de spelersgroep. De beste speelster van het WK 2019 zal medisch getest worden. De kans dat het revalidatietraject het toelaat om mee te spelen in één van de duels is volgens de Nederlandse bond nihil.

Vanaf het moment dat ze haar kruisband in de rechterknie scheurde, was Polman meteen al bezig met de weg naar genezing. „Nee, het hoeft niet zo snel mogelijk. Zo dacht ik er vijf jaar geleden over, maar de instelling is nu dat het goed moet zijn. Ik kom voor de volle honderd procent terug of niet”, zo zei Polman begin december vorig jaar al tegenover De Telegraaf.

Polman liet toen ook weten dat haar kinderen de drijvende kracht zijn bij haar rentree. „Zij zijn de grootste motivators die ik me kan wensen. Die kleine meid riep telkens: mama pak je benen. Daar bedoelde ze dan mijn krukken mee toe ik die nog nodig had, heerlijk toch. Op zulke momenten realiseerde ik me dat ik voor de kinderen wel zo snel mogelijk moest kunnen lopen. Dat was mijn eerste doel en zo maak je elke keer weer nieuwe doelen.”