Darter Jeffrey de Zwaan meteen onderuit op World Matchplay

De World Matchplay die vanwege het coronavirus niet in Blackpool maar in Milton Keynes wordt gespeeld, is het eerste grote toernooi op de agenda. Vorige week werden vijf kleine eendaagse wedstrijden gespeeld in Milton Keynes.

Michael van Gerwen maakte zaterdag geen fouten gemaakt in de eerste ronde. Mighty Mike had het niet heel makkelijk tegen Brendan Dolan maar won toch met 10-7.

Uitslagen en programma ronde 1 (eerste tot 10 legs)

Zaterdag 18 juli

Simon Whitlock - Ryan Joyce 10-4

Krzysztof Ratajski - Jermaine Wattimena 10-4

James Wade - Keegan Brown 12-10

Michael van Gerwen - Brendan Dolan 10-7

Gary Anderson - Justin Pipe 10-5

Zondag 19 juli

Mensur Suljovic - Jamie Hughes 12-10

Glen Durrant - Jeffrey de Zwaan 10- 3

Rob Cross - Gabriel Clemens

Peter Wright - Jose de Sousa

Michael Smith - Jonny Clayton

Maandag 20 juli

Dave Chisnall - Vincent van der Voort

Ian White - Joe Cullen

Daryl Gurney - Ricky Evans

Gerwyn Price - Danny Noppert

Adrian Lewis - Steve Beaton

Dinsdag 21 juli

Nathan Aspinall - Dimitri van den Bergh

Programma ronde 2

Dinsdag 21 juli

Smith/Clayton - Suljovic/Hughes

Anderson - Wade

Van Gerwen - Whitlock

Cross/Clemens - Ratajski

Woensdag 22 juli