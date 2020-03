Van den Hoogenband en Alberda blijven positief over doorgaan Spelen

Pieter van den Hoogenband, chef de mission Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het pessimisme over het al dan niet doorgaan van de Olympische Spelen verspreidt zich ongeveer net zo snel als het coronavirus. De zomer komt steeds dichterbij, kwalificatietoernooien worden uitgesteld en veel sporters moeten nog limieten halen. Toch is er ook nog optimisme over het mega-evenement dat over ruim vier maanden zou moeten beginnen. Ook bij twee roemruchte olympiërs.