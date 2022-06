Genk-trainer: ’Zou zot zijn als ik niet blij was met terugkeer van Dessers’

Afgelopen seizoen pakte Dessers zijn koffers voor een avontuur bij Feyenoord. Bij Genk was het uitzicht op speeltijd immers niet heel hoopgevend. In Rotterdam groeide hij uit tot smaakmaker van het seizoen. Met twintig doelpunten, waarvan tien in de Conference League had hij een enorm aandeel in het Europese succes van de ploeg van Arne Slot.

Vrancken is dan ook blij met de terugkeer van de voetballer. „Dessers? Ik zou zot zijn als ik niet blij was met zijn terugkeer”, lacht hij. „Wees maar zeker dat ik blij ben. Ik kijk er naar uit om met hem samen te werken en ben benieuwd hoe ik hem kan inpassen in mijn ideeën”, aldus de trainer tijdens zijn presentatie.

Paul Onuachu

Vrancken heeft nog niet met Dessers gesproken. „Nee, Cyriel is nog met vakantie en het is niet mijn gewoonte om spelers lastig te vallen tijdens hun vakantie.” In België moet Dessers de strijd aan gaan met Paul Onuachu. Ook hij kende met 23 treffers een uitstekend seizoen.

„Onuachu of Dessers? Dat is toekomstmuziek. Ik zal zeker met Cyriel praten en hem uitleggen wat ik verwacht. Dan zien we wel wat hij ervan vindt, aldus Vrancken.”