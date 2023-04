Nyck de Vries nog vol vertrouwen: ’Punten zijn mogelijk in Baku’

De Vries kent tot dusver een teleurstellend weekeinde in Baku. Na een goed verlopen training crashte hij vrijdag tijdens de kwalificatie. Zondag start hij vanaf de achttiende plek, omdat Esteban Ocon en Nico Hülkenberg vanuit de pitstraat beginnen.

Ook de kwalificatie voor de sprintrace ging zaterdag in rook op. In de sprintrace zelf eindigde De Vries als veertiende, nadat hij in de slotfase diezelfde Ocon, Valtteri Bottas en Nico Hülkenberg nog inhaalde.

„Onze snelheid was bemoedigend, al was het wel zo dat sommige coureurs om mij heen worstelden met de staat van hun banden”, aldus De Vries. „Als ik zondag telkens vier posities kan winnen tijdens een derde van de race, dan zit ik in een mooie positie. Punten zijn mogelijk. We hebben ook bij de Formule 2-race al gezien dat er veel kan gebeuren. Met onze auto kunnen we denk ik wel naar voren rijden en dus hopelijk punten scoren. Het is teleurstellend dat ik de snelheid van de training niet heb kunnen vertalen in een betere startpositie, maar zondag is er nog veel actie te verwachten.”

Contact met Tsunoda

De Vries is blij dat AlphaTauri het in Baku een stuk beter voor elkaar heeft dan tijdens de eerste drie raceweekenden en zeker wat topsnelheid betreft de goede richting is ingeslagen in Azerbeidzjan. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda start zondag als achtste. Tijdens de sprintrace raakten de AlphaTauri-coureurs elkaar nog, wat het einde van Tsunoda’s race inleidde.

„Hij zat aan de buitenkant en ik zat er voor en er was in die bocht maar ruimte voor één auto, dus we raakten elkaar”, aldus De Vries, die zichzelf dus niets kwalijk nam.