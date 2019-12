Valentijn Driessen Ⓒ Rene Bouwman

Het Sinterklaascadeautje van het jaar. Vanaf 1 juli 2020 is Donny van de Beek lid van de Koninklijke familie. Hij zal Ajax dan verruilen voor Real Madrid. Geen van de drie partijen willen de transfer in dit stadium bevestigen, maar de bekendmaking van de overgang en het akkoord is een kwestie van tijd.