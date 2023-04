LIVE Eredivisie: blessuregevallen werpen schaduw over eerste helft Groningen-Utrecht

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Na een geruchtmakend bekeravondje in De Kuip eerder deze week wordt er met Pasen weer in de Eredivisie gevoetbald. FC Groningen en FC Utrecht bijten vrijdagavond de spits af. PSV en AZ spelen zaterdagavond alle twee thuis tegen Rotterdamse clubs: Excelsior en Sparta. Feyenoord komt pas zondag als laatste det Eredivsie-weekeinde in actie. De koploper ontvangt RKC Waalwijk. Ajax heeft zijn wedstrijd tegen Fortuna Sittard dan al achter de rug.