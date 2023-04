LIVE Eredivisie: Feyenoord draait RKC dol in De Kuip

Volg het duel via onze uitgebreide statistieken of via ons scorebord.

Feyenoord-RKC Waalwijk

PSV - Excelsior

Het was helemaal niet overtuigend wat PSV liet zien tegen Excelsior, maar de 4-0 zege was wel voldoende om opnieuw een goede stap te zetten in de strijd om de tweede plaats. Het team van trainer Ruud van Nistelrooy vergrootte de voorsprong op AZ naar vijf punten en vergrootte de druk op Ajax door drie punten weg te lopen. Al kunnen de Amsterdammers morgen weer langszij komen, als Fortuna Sittard naar de Johan Cruijff ArenA komt.

AZ - Sparta Rotterdam

FC Groningen - FC Utrecht

sc Heerenveen - FC Volendam

Vitesse - Go Ahead Eagles

FC Emmen-NEC

FC Twente-SC Cambuur

Ajax-Fortuna Sittard

