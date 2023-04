LIVE Eredivisie: Feyenoord en Ajax komen zondag in actie

Volg de duels via onze uitgebreide statistieken of via ons scorebord.

Uitslagen en programma

Vrijdag

FC Groningen - FC Utrecht 1-2

Zaterdag

Vitesse - Go Ahead Eagles 2-0

PSV - Excelsior 4-0

AZ - Sparta Rotterdam 0-1

sc Heerenveen - FC Volendam 2-1

Zondag

12.15 uur: FC Twente - SC Cambuur

14.30 uur: FC Emmen - NEC

16.45 uur: Ajax - Fortuna Sittard

20.00 uur: Feyenoord - RKC Waalwijk

PSV - Excelsior

Het was helemaal niet overtuigend wat PSV liet zien tegen Excelsior, maar de 4-0 zege was wel voldoende om opnieuw een goede stap te zetten in de strijd om de tweede plaats. Het team van trainer Ruud van Nistelrooy vergrootte de voorsprong op AZ naar vijf punten en vergrootte de druk op Ajax door drie punten weg te lopen. Al kunnen de Amsterdammers morgen weer langszij komen, als Fortuna Sittard naar de Johan Cruijff ArenA komt.

AZ - Sparta Rotterdam

In de strijd om de vierde plaats, die door finaletickets van Ajax en PSV in de KNVB Beker wel eens een rechtstreeks ticket voor de voorronde van de Conference League kan opleveren, deed AZ slechte zaken tegen Sparta. De fletse ploeg van Pascal Jansen leed niet alleen een thuisnederlaag, het dit zo verrassend sterke Sparta klom op naar de vijfde plaats en heeft AZ in het vizier gekregen.

FC Groningen - FC Utrecht

FC Utrecht heeft voor het eerst sinds eind februari weer gewonnen in de Eredivisie. Ondanks dat er voor rust al drie(!) spelers bij de bezoekers uitvielen, werd er bij het noodlijdende FC Groningen gewonnen met 1-2.

sc Heerenveen - FC Volendam

Sydney van Hooijdonk heeft opnieuw zijn waarde bewezen voor sc Heerenveen. De spits leidde zijn elftal met twee treffers langs FC Volendam: 2-1. Heerenveen blijft dankzij de winst achtste met 4 punten achterstand op nummer 7 FC Utrecht, dat vrijdag al bij FC Groningen won (1-2).

Vitesse - Go Ahead Eagles

Vitesse heeft met een 2-0 zege op Go Ahead een uiterst onrustig weekje toch succesvol afgesloten. Maximillian Wittek, eerder in de week betrokken bij een vechtpartij op de training, zorgde voor de cruciale openingstreffer. Met nog thuiswedstrijden tegen clubs als Excelsior, Cambuur en FC Groningen voor de boeg lijkt het erop dat de Arnhemse club zich rechtstreeks veilig gaat spelen.