LIVE Eredivisie: Heerenveen treft Volendam in eigen huis

Na een geruchtmakend bekeravondje in De Kuip eerder deze week wordt er met Pasen weer in de Eredivisie gevoetbald. PSV, AZ en Vitesse wonnen al. Heerenveen en Volendam sluiten de zaterdagavond af. Volg de duels via onze uitgebreide statistieken of via ons scorebord.