Statistieken Eredivisie: FC Utrecht ondanks blessures winnaar in Groningen

PSV en AZ spelen zaterdagavond alle twee thuis tegen Rotterdamse clubs: Excelsior en Sparta. Feyenoord komt pas zondag als laatste dit Eredivisie-weekeinde in actie. De koploper ontvangt RKC Waalwijk. Ajax heeft zijn wedstrijd tegen Fortuna Sittard dan al achter de rug.

Volg de duels via onze uitgebreide statistieken of via ons scorebord.

FC Groningen - FC Utrecht

FC Utrecht heeft voor het eerst sinds eind februari weer gewonnen in de Eredivisie. Ondanks dat er voor rust al drie(!) spelers bij de bezoekers uitvielen, werd er bij het noodlijdende FC Groningen gewonnen met 1-2.

Bekijk ook: Problemen FC Groningen nemen toe na nederlaag tegen gehavend FC Utrecht

Bekijk ook: Slagveld voor rust in Groningen

Bekijk ook: In Portugal door fans mishandelde Dost uit zorgen over agressie in Nederlandse stadions

18:45 uur Vitesse - Go Ahead Eagles

20.00 uur: PSV - Excelsior

20.00 uur: AZ - Sparta Rotterdam

21.00 uur: sc Heerenveen - FC Volendam

Uitslagen en Programma

Vrijdag

FC Groningen - FC Utrecht 1-2

Zaterdag

18.45 uur: Vitesse - Go Ahead Eagles

20.00 uur: PSV - Excelsior

20.00 uur: AZ - Sparta Rotterdam

21.00 uur: sc Heerenveen - FC Volendam

Zondag