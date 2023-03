Rampweek FC Utrecht compleet: na beker-echec tegen amateurs nu Eredivisie-zeperd

Bij FC Utrecht echode de wanprestatie tegen SV Spakenburg van afgelopen dinsdag nog flink na. Een deel van de Bunnik Side bleef het eerste deel van de wedstrijd leeg en met spandoeken maakten de fanatieke fans hun onvrede kenbaar over wat hun club had laten zien in de kwartfinale van de KNVB-beker. Bij de opkomst van de spelers klonk er geen gejuich, maar gefluit in de Galgenwaard.

FC Utrecht-middenvelder Jens Toornstra was blij dat de wedstrijd tegen Fortuna Sittard zo snel na het bekerechec op het programma stond. „In dit geval is het heel lekker dat die wedstrijd snel volgt. Als je nu anderhalve week niet zou spelen, blijf je daarin hangen. Het is aan ons om te laten zien dat dit iets is geweest wat nooit meer gaat gebeuren.”

Michael Silberbauer gaf Zakaria Labyad een basisplaats. Ⓒ ProShots

Zakaria Labyad

In vergelijking met de zeperd tegen SV Spakenburg had trainer Michael Silberbauer, die midweeks verstek had moeten laten gaan door een migraine-aanval, zijn team op drie plekken aangepast. Routinier Mark van der Maarel keerde terug op de linksbackpositie en droeg ook weer de aanvoerdersband en er waren basisplaatsen voor Naoki Maeda en Zakaria Labyad, die daarmee voor het eerst sinds 24 januari 2021 weer eens aan de aftrap van een Eredivisieduel stond. Ook toen was de tegenstander Fortuna Sittard, maar Labyad speelde nog voor Ajax. Afgelopen seizoen was hij nog maar mondjesmaat in actie gekomen voor de Amsterdammers, waarna hij kort voor het einde van zijn contract bij Ajax zijn kruisband scheurde en bijna tien maanden moest revalideren.

Julio Velazquez

Bij Fortuna was trainer Julio Velazquez terug na een schorsing van één duel. De Spanjaard draafde weer net zo doldriest langs de lijn als altijd, maar onthield zich van commentaar op de leiding. In vergelijking met de 2-4 thuisnederlaag tegen Feyenoord begonnen Remy Vita, Umaro Embalo en Arianit Ferati op de bank bij de Fortunezen en waren er basisplaatsen voor Thomas Buitink, Ivo Pinto en Kristijan Bistrovic.

Topscorer Tasos Douvikas

De thuisploeg toonde veel goede wil, had ook een overwicht in de eerst helft, maar erg benauwd hoefde Fortuna er niet van te worden en de grootste kans was voor de Limburgers via Buitink vlak voor rust. FC Utrecht kwam met veel geldingsdrang uit de kleedkamer, draaide de duimschroeven aan en incasseerde daarvoor de beloning in de vorm van een 1-0. Fortuna-doelman Ivor Pandur liet de bal los na een kopbal van Mike van der Hoorn, waarna Tasos Douvikas er als de kippen bij was om de bal in te tikken. Dat betekende de twaalfde goal van de Griekse spits dit Eredivisieseizoen, waarmee hij alleen aan de leiding is gekomen in het topscorersklassement.

Chagrijn en frustratie

Na de voorsprong liet FC Utrecht de teugels wat vieren en Fortuna, met een ditmaal anoniem spelende Burak Yilmaz in de gelederen, kwam snel weer langszij via Bistrovic: 1-1. FC Utrecht ging op jacht naar de voorsprong, maar gaf achterin veel ruimte weg. Het gebrek aan snelheid in de achterste linie, dat ook tegen SV Spakenburg al aan het licht kwam, brak de thuisploeg op. In de 87e minuut bracht Noslin de gasten op 1-2, waarmee hij van de Galgenwaard een bak vol chagrijn en frustratie maakte.

