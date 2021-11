Statistieken: PSV rekent af met stug Sturm Graz

Premium Voetbal

De spitsentrainingen met Robin van Persie betalen zich uit voor Cyriel Dessers

Mister 92, de met Nigeriaans bloed geboren spits Cyriel Dessers, is hard op weg om zijn eigen tankstation in Rotterdam te krijgen en een andere Nigeriaanse goaltjesdief in de historie van Feyenoord te overtreffen. Mike Obiku was een cultheld in de jaren negentig die zijn naam op een benzinestation w...