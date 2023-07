Dag 13: Vandaag vraag ik me af waarom Oranje haar tentenkamp niet in Dunedin heeft opgeslagen

Dat zal allemaal wel, maar daar hebben huisgenoot Koen en ik geen boodschap aan als Tjeerd ons, tussen de landing en de persconferentie van Andries in, een paadje naar beneden afjaagt richting Tunnelbeach. Na een paar minuten beseffen we dat we op de steile helling ook weer omhoog moeten klimmen. Dit lijkt me niet de bedoeling van sightseeing. We moeten immers onze krachten sparen voor de geeloogpinguïnstour van morgen.

Een vrouw die Engels praat zoals de Duitse sergeant Schultz uit Hogan’s Heroes (’Ai zie notting..!’), of als Jürgen Klopp, weet ons na een paar honderd meter uit de klauwen van Tjeerd en zijn malle ideeën te redden. Ze meldt dat het deze ochtend niet het beste moment is om naar het strand te lopen. Het is vloed en dus is Tunnelbeach onbereikbaar. Koen en ik vinden dat de vrouw een punt heeft. Desalniettemin blijft het een kolere eind teruglopen.

Piloot Paula

Eerder op de dag had piloot Paula ons een adembenemende heenvlucht bezorgd. Het was kraakhelder en het uitzicht over de Southern Alps was adembenemend. Een serieus gebergte, die Nieuw-Zeelandse Alpen, 500 kilometer lang en voorzien van zeventien toppen boven de 3000 meter. Nooit geweten dat Europese topskiërs er in onze zomer naartoe komen om zich op het nieuwe seizoen voor te bereiden, maar Tjeerd heeft ze zelf gezien.

Op een dag als vandaag vraag ik me af waarom het Nederlands elftal haar tentenkamp niet in Dunedin heeft opgeslagen. Oranje had er immers de eerste keus wat betreft hotel en trainingscomplex. Nergens liggen zoveel prachtige velden als hier. Op een gegeven moment beginnen die biljartlakens te irriteren, helemaal in de wetenschap dat onze Leeuwinnen hebben gekozen voor een niet voor voetbal geschikt cricketveld.

Het had vier vluchten van duizend kilometer ’plus’ kunnen besparen. Andries Jonker vindt dit een soort scoreboordjournalistiek: komende woensdag schijnt het hier steenkoud te worden, bijvoorbeeld. Ja, zo ken ik er ook wel een paar: in het basiskamp in kuuroord Tauranga werd Victoria Pelova bijvoorbeeld ziek van het veld en liep er een griepje op.

Leven in de brouwerij

Daarbij vervelen de speelsters zich de tandjes in Tauranga, een beetje leven in de brouwerij kan geen kwaad. Dunedin is dé studentenstad van Nieuw-Zeeland, het Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia en Groningen in één. De dochter van mijn buurvrouw in het vliegtuig heeft er de tijd van haar leven, hoewel ze gisteren bij het indrinken haar enkel op drie plaatsen brak. Mams dus die kant op. Ach, zei ze, gezicht in standje ’opvoeden doe je zo’: „Dunedin, daar word je hard van.”