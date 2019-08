Feyenoord verkoopt St. Juste met forse winst

Feyenoord betaalde in de zomer van 2017 nog een slordige vijf miljoen euro voor St. Juste, die in Rotterdam de KNVB-beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal won en in de Champions League scoorde tegen Napoli.

De verkoop van St. Juste bezorgt Feyenoord een forse winst en biedt financieel aanzienlijk meer mogelijkheden. Dat geld kan echter slechts voor een klein gedeelte worden besteed aan een spits. Feyenoord moet op meerdere fronten spelers toevoegen aan het elftal en dat zal vooral met huurconstructies gaan.

