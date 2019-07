Koeman onder indruk van Amerikaanse voetbalsters

„Ik betwijfel of Oranje het niveau van de Verenigde Staten aan kan”, vervolgde Koeman, die woensdagavond in Lyon aandachtig toeschouwer is bij de halve finale van Nederland tegen Zweden.

Koeman is wel optimistisch over de kansen tegen Zweden. „Nederland wint vanavond wanneer ze de lijn doortrekken van de tweede helft van de kwartfinale tegen Italië.” Overigens heeft hij voorafgaand aan het duel geen contact gezocht met Wiegman. „Ik heb haar eerder wel een app gestuurd en gefeliciteerd en gezegd dat ze van het bereiken van de halve finale moet genieten”, aldus Koeman tegenover de camera’s van de NOS.

Wiegman heeft voor de halve finale een wijziging doorgevoerd in haar basiself. Shanice van de Sanden, die tijdens dit toernooi niet haar niveau haalt, is gepasseerd. Haar vervangster is Lineth Beerensteyn, die bij de voorgaande wedstrijden als invalster een prima indruk maakte.

Sarina Wiegman Ⓒ BSR Agency

Bekijk ook: Wiegman grijpt in en passeert Van de Sanden