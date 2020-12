Handbalster Jessy Kramer: ’Heerlijk als we in de dekking staan te beuken’

„Zo’n lekker gevoel als onze dekking goed staat. Dat iedereen staat te beuken en er niemand doorheen komt. We juichten iedere keer als een aanval van Hongarije werd gepareerd”, zei de ervaren opbouwspeelster na de broodnodige triomf in de derde groepswedstrijd op het EK.

„Het was natuurlijk alles of niks. Verliezen zou einde toernooi betekenen. We hadden best wel een tik gekregen door de eerste twee nederlagen, maar begonnen wel vol energie aan de wedstrijd. In het begin ging er nog veel mis, maar ineens begon het te lopen en uiteindelijk hebben we het toch weer geflikt”, aldus de Noord-Hollandse, die haar 147e interland speelde.

„We hebben dit eerder laten zien op andere toernooien. Als onze dekking goed staat, zijn we in staat snel te scoren. Dan kunnen we het alle ploegen moeilijk maken. Het vertrouwen is weer helemaal terug.”

Dulfer: helemaal terug in het toernooi

Kelly Dulfer was met acht treffers de topscorer bij de Nederlandse handbalsters, die door een zege van 28-24 op Hongarije een vroege uitschakeling op het EK in Denemarken afwendden. „We hingen aan een zijden draadje, dat wisten we. We waren er allemaal wel van doordrongen dat we deze wedstrijd moesten winnen. We kwamen in de eerste helft over een dood punt heen. Kennelijk was dat nodig om ons echt wakker te schudden”, zei de opbouwspeelster met een brede glimlach.

Oranje startte stroef, maar op een gegeven moment had de ploeg ineens de dekking op orde. „Dat was cruciaal voor deze wedstrijd. Als die dekking staat en de tegenstander komt er niet doorheen, hoef je alleen nog maar zelf te scoren. Het was mooi om te zien dat iedereen er vol voor ging, dit was weer echt een teamprestatie.”

Dulfer werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. Die eer nam ze bescheiden in ontvangst. „De opdracht van de bondscoach was dat iedereen zijn kansen moest pakken en zonder angst de bal moest gooien. We hebben zeker de tweede helft echt goed gespeeld. We zijn door het oog van de naald gekropen, maar het spel wat we nu tegen Hongarije hebben laten zien, geeft zeker vertrouwen. We nemen ook 2 punten mee de hoofdronde in, dus ik denk dat we helemaal terug zijn in het toernooi.”

Bondscoach Mayonnade: zo trots op handbalsters

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters glom van trots na de zege op Hongarije, waardoor de wereldkampioen uitschakeling op het EK in Denemarken voorkwam. „Dit team geeft nooit op en dat is fantastisch. Ik ben zo trots. Ik heb eindelijk het Nederlands team zien spelen zoals het kan spelen”, zei de Fransman na de wedstrijd.

„Danick Snelder en Angela Malestein hebben ons geweldig geholpen om ons goed voor te bereiden op deze wedstrijd. Ze kennen het Hongaarse handbal en de speelsters. Zij coachten tijdens het bekijken van video’s”, aldus Mayonnade, die een jaar geleden de handbalsters van Oranje naar de wereldtitel begeleidde. „We kwamen terug van drie, vier doelpunten achterstand. Het team heeft zijn ware niveau laten zien, zo moeten we handballen. Defensief was het goed, aanvallend was het goed.”

Bekijk ook: Handbalsters Oranje ook op EK door oog van naald

Handbalsters eerst tegen Noorwegen

De organisatie van het EK handbal heeft vanwege verplichtingen in de TV-contracten het speelschema voor de hoofdronde aangepast. Het Nederlands vrouwenteam speelt donderdag zijn eerste wedstrijd in de hoofdronde tegen Noorwegen. Daarna zijn er liefs drie rustdagen voor de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade. Pas op maandag 14 december is Duitsland de volgende tegenstander, een dag later gevolgd door een wedstrijd tegen Roemenië.

Noorwegen jaagt op het EK in Denemarken op zijn achtste Europese titel. De ploeg won zijn drie groepswedstrijden overtuigend. De Scandinavische ploeg was jarenlang de angstgegner waarvan Oranje op de grote toernooien maar niet kon winnen. Tot een jaar geleden op het WK in Japan, toen won Nederland eindelijk van Noorwegen (30-28) en zette het met die zege een stap naar de wereldtitel.